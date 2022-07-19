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25 قتيلاً و35 جريحاً في حادث مروع بمصر

من موقع الحادث
19 يوليو 2022 17:17

قضى 25 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 35 الثلاثاء من جراء اصطدام حافلة للركاب كانت تقلّهم بشاحنة متوقفة في قرية البرشا جنوب مصر، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ونشرت محافظة المنيا وموقع صحيفة «أخبار اليوم» الثلاثاء، أن الحافلة التي كانت تقل زهاء خمسين راكباً اصطدمت بشاحنة متوقفة قرب قرية البرشا بالمنيا التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب القاهرة.

ونشر موقع المحافظة أن «السيارة النقل كانت متوقفة على أحد جانبي الطريق لتغيير الإطار، فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى القاهرة».

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وكانت سلطات المحافظة أعلنت باكراً أن الحادث أسفر عن «وفاة 22 مواطناً وإصابة 33 آخرين»، ولكن لاحقاً أكد موقع صحيفة أخبار اليوم الحكومية «ارتفاع أعداد ضحايا حادث المنيا إلى 25 شخصاً وإصابة أكثر من 35 آخرين»، من دون توضيح إن كان الحادث أسفر عن ضحايا غير ركاب الحافلة.

وكانت سلطات المحافظة أشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي لتلقي العلاج وأن المحافظ اللواء أسامة القاضي الذي تفقّد موقع الاصطدام، في طريقه إلى المستشفى «لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان على توافر الرعاية الصحية اللازمة».

المصدر: وكالات
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