«الصحة العالمية» تكشف وضع فيروس «فتاك» في غانا

أثار إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "ماربورغ" في غانا يوم الاثنين، مخاوف صحية كبرى في إفريقيا، بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس غربي القارة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا، فرانسيس كاسولو،، لـ«سكاي نيوز»: إنه «تم تأكيد حالة تفشي فيروس ماربورغ في غانا بالمنطقة النائية من منطقة أشانتي«.
وأضاف: «حتى الآن، تم الإبلاغ عن حالتي إصابة بالفيروس في غانا، ولسوء الحظ توفي كلاهما، ولدينا في الوقت الراهن أكثر من 93 حالة نتابعها».
وأوضح ممثل الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن فيروس "ماربورغ" لأول مرة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين، تفشى في عدد من البلدان، معظمها في حوض الكونغو بوسط إفريقيا وخاصة بالكونغو الديمقراطية.
وتابع قائلا: "امتد الأمر إلى مناطق في أوغندا، وفي الآونة الأخيرة بأنغولا، حيث شهدنا أكثر من 200 حالة وفاة، وغينيا، وحاليا في غانا".
وكان هناك 12 تفشيا كبيرا لفيروس "ماربورغ" منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الإفريقية.
وأشار كاسولو إلى أن الفيروس ينتمي إلى نفس عائلة "إيبولا" وله خصائص متشابهة من حيث انتقاله، أي أنه ينتقل عبر الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو من خلال ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.
وعن خطورة الفيروس، قال كاسولو: "في الواقع، الفيروس شديد العدوى وخطير، وتشير تقديراتنا الحالية إلى أن ما بين 24 و80 في المئة من المصابين يموتون بهذا الفيروس، وينتشر بسرعة عبر الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين".
وتشمل أعراض "ماربورغ" ارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما في العضلات، وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.
ولا يوجد دواء أو لقاح معتمد لماربورغ، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة يمكن أن تحسّن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.
وعادة، يبدأ ظهور مؤشرات وأعراض فيروس "ماربورغ" فجأة خلال 5 إلى 10 أيام من الإصابة، وتتضمن مؤشرات المرض والأعراض المبكرة، الحمى، والصداع، وآلام في المفاصل والعضلات.
وشدد ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا، على أنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن معظم حالات تفشي المرض في إفريقيا، باستثناء حالات في مختبر بألمانيا منذ عقود، ولم ينتشر خارجه.