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الغنوشي أمام النيابة بتهم الإرهاب

الغنوشي أمام النيابة بتهم الإرهاب
19 يوليو 2022 14:37

وصل راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإخوانية، إلى قاعة محكمة في تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، لاستجوابه في قضايا إرهاب.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن «قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهماً في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس، أو ما تعرف بملفّ الجهاز السرّي المالي، حيث تلاحقه تهم الإرهاب وتبييض الأموال، وذلك اليوم الثلاثاء».

وأوضحت أن الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، أعلمت الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه.

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المصدر: وكالات
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