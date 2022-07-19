حرائق الغابات تواصل امتدادها إلى إيطاليا وفرنسا

واصلت حرائق الغابات التي أجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم انتشارها في إيطاليا وفرنسا اليوم الثلاثاء، حيث أحبطت الرياح العاتية جهود رجال الإطفاء.
وتمكن رجال الاطفاء الإيطاليون من نقل 30 شخصا إلى مكان آمن عقب اندلاع حريق في بلدية ماساروسا شمال بيزا في توسكاني مساء أمس الاثنين. وساعدت رياح شمالية-شرقية في تأجيج ألسنة اللهب، مما هدد المنازل في المنطقة.
وتم إغلاق جسر يربط بين بلدة لوكا في توسكاني بمنطقة فيارجيو الساحلية لفترة. وقدمت ثلاث مروحيات وطائراتان لدعم لرجال الاطفاء في المنطقة.
وتردد أن الحرائق اندلعت مراراً خلال الايام الماضية في البر الرئيسي الإيطالي وجزيرتي ساردينيا وصقلية.
وأرجعت السلطات الكثير من الحرائق إلى الاهمال في ظل موجة الجفاف التي أدت لجفاف أنهار رئيسية، بالاضافة إلى أعمال الحرق عن عمد.
ومازالت حرائق الغابات في منطقة جيروند بساحل المحيط الاطلنطي في فرنسا مستمرة في الاشتعال. وقد آتت الحرائق على نحو 19 ألفا و300 هكتار خلال الأسبوع الماضي. وتردد أن الأوضاع اليوم صعبة بالنسبة لرجال الاطفال في ظل عرقلة الرياح القوية لعملهم.