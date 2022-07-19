واشنطن تعلن مقتل إرهابيين في ضربة بالصومال

أكد الجيش الأميركي أنه نفذ ضربة جوية على منطقة نائية في جنوب الصومال، الأحد، أدت إلى مقتل اثنين من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية. نُفذت الضربة قرب ليبيكوس في منطقة جوبا السفلى، على ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) في بيان في ساعة متأخرة الإثنين. وقالت إن "التقديرات الأولية للقيادة تشير إلى مقتل اثنين من إرهابيي الشباب في ميدان القتال" مضيفة أن الضربة أعقبت هجوما على "قوات شريكة" في المنطقة. ولم تؤد الضربة إلى "مقتل أو إصابة أي مدني نظرا للطبيعة النائية التي وقع فيها هذا الاشتباك"، وفق القيادة. ولم يعط الجيش أي تفاصيل أخرى بشأن الهجوم الذي شنته الحركة واستدعى التحرك العسكري الأميركي.