ألمانيا: تحديات كبيرة أمام مكافحة أزمة المناخ

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الجهود العالمية لمكافحة أزمة التغير المناخي تواجه تحديات كبيرة.
وقالت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، قبيل اختتام "حوار بيترسبرج" حول المناخ: "بوجه عام لا يمكننا ببساطة تحمل إرجاءات أو تسويات أخرى".
وأشارت بيربوك إلى مناقشات مكثفة وصادقة جرت على مدار يومين، "لأننا نرى بالفعل أننا في خطر الانقسام مجددا بشأن قضية المناخ".
وذكرت الوزيرة أن أزمة المناخ ليست مجرد أزمة أخرى، وأوضحت: "إنها أزمة كبيرة ومهيمنة على جميع الأزمات الأخرى وتأثيرها أشبه بعامل يؤجج الحريق"، مضيفة أنه في الآونة الأخيرة جرى فقدان مزيد من الأمن والثقة اللازمة، أولاً بسبب الجائحة، ثم بسبب الأزمة الأوكرانية.
وتتشارك ألمانيا ومصر في تنظيم حوار بيترسبرج، الذي يهدف أيضا إلى تحديد مسار مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" المقرر عقده في أوائل نوفمبر في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمحافظة جنوب سيناء المصرية.