الأربعاء 20 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا: تحديات كبيرة أمام مكافحة أزمة المناخ

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك
19 يوليو 2022 14:01

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الجهود العالمية لمكافحة أزمة التغير المناخي تواجه تحديات 
كبيرة. 

وقالت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، قبيل اختتام "حوار بيترسبرج" حول المناخ: "بوجه عام لا يمكننا ببساطة تحمل إرجاءات أو تسويات أخرى".

وأشارت بيربوك إلى مناقشات مكثفة وصادقة جرت على مدار يومين، "لأننا نرى بالفعل أننا في خطر الانقسام مجددا بشأن قضية المناخ".

وذكرت الوزيرة أن أزمة المناخ ليست مجرد أزمة أخرى، وأوضحت: "إنها أزمة كبيرة ومهيمنة على جميع الأزمات الأخرى وتأثيرها أشبه بعامل يؤجج الحريق"، مضيفة أنه في الآونة الأخيرة جرى فقدان مزيد من الأمن والثقة اللازمة، أولاً بسبب الجائحة، ثم بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتتشارك ألمانيا ومصر في تنظيم حوار بيترسبرج، الذي يهدف أيضا إلى تحديد مسار مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" المقرر عقده في أوائل نوفمبر في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمحافظة جنوب سيناء المصرية. 

أخبار ذات صلة
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
المصدر: وكالات
المناخ
ألمانيا
التغير المناخي
آخر الأخبار
أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
الرياضي
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
اليوم 11:30
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
ثقافة
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©