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مصرع 22 شخصاً وعشرات الإصابات بحادث سير مروع في مصر

مصرع 22 وعشرات الإصابات بحادث سير مروع في مصر
19 يوليو 2022 11:43

لقي 22 شخصاً حتفهم وأصيب 33 آخرون جراء حادث سير وقع بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث إثر اصطدام حافلة نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وفقاً لصفحة محافظة المنيا على موقع فيسبوك.

وتشير البيانات الأولية عن الحادث إلى أن سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار فاصطدمت بها من الخلف الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج، في طريقها إلى القاهرة. 

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