الأربعاء 20 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
رئيس الدولة: أبناؤنا سفراء يبرزون قيم تسامح شعب الإمارات
الإمارات: ملتزمون بمعالجة أزمة الجوع ومنع تفاقمها عالمياً
محمد بن زايد: شكراً فرنسا على حفاوة الاستقبال
«حزب الله».. تاريخ حافل باستهداف الصحافة
الإمارات وفرنسا: تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا
خبراء لـ«الاتحاد»: «الربط الكهربائي» يعزز العلاقات العراقية السعودية
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى فرنسا
احتجاجات واسعة في الخرطوم تنديداً بالعنف القبلي
رئيس الدولة يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان قوس النصر
قادة عسكريون: بدء خطوات توحيد الجيش الليبي
رئيس الدولة يلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية
رئيس تونس: جهات تسعى لإفشال الاستفتاء على الدستور
شرطة أبوظبي: «صيّف بأمان» لتعميق الوعي المجتمعي
بوتين يدعو لتمكين السوريين من تقرير مصيرهم
مريم المهيري ووزيرة تحول الطاقة الفرنسية يبحثان العمل المشترك من أجل المناخ
الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض «الحوثي» رفع الحصار عن تعز
تتويج الفائزين بمسابقات المانجو والليمون بـ«ليوا للرطب»
برلمان العراق: لن نكون طرفاً في الخلافات السياسية
وفد «أبوظبي للصحة العامة» يزور معهد باستير الطبي في باريس
تضاعف إصابات «كورونا» في أوروبا ثلاث مرات في 6 أسابيع
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مصرع 22 شخصاً وعشرات الإصابات بحادث سير مروع في مصر
مصرع 22 وعشرات الإصابات بحادث سير مروع في مصر
19 يوليو 2022 11:43
لقي 22 شخصاً حتفهم وأصيب 33 آخرون جراء حادث سير وقع بمحافظة المنيا، جنوبي مصر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
ووقع الحادث إثر اصطدام حافلة نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وفقاً لصفحة محافظة المنيا على موقع فيسبوك.
وتشير البيانات الأولية عن الحادث إلى أن سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار فاصطدمت بها من الخلف الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج، في طريقها إلى القاهرة.
أخبار ذات صلة
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
المصدر: د ب أ
مصر
سوهاج
حادث مروري
القاهرة
الأكثر قراءة
دنيا
الطب الشرعي يكشف عن سبب وفاة إيفانا ترامب
16 يوليو 2022
الإمارات
«الخارجية» تقدم خدماتها إلكترونياً فقط
16 يوليو 2022
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تعلن تفشي فيروس «فتاك» في غانا
18 يوليو 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
الرياضي
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
اليوم 11:30
ثقافة
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©