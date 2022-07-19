ممثلو 40 دولة يواصلون "حوار بيترسبرج" في برلين

ممثلو 40 دولة يواصلون حوار بيترسبرج حول المناخ في برلين
19 يوليو 2022 11:37
يواصل وزراء وممثلو حكومات من حوالي 40 دولة محادثاتهم في برلين اليوم الثلاثاء، حول مكافحة أزمة المناخ في إطار "حوار بيترسبرج".
وفي اليوم الثاني والأخير من المنتدى، تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها المصري سامح شكري المشاركة في الحوار (الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي).
وقدمت الحكومة الألمانية أمس الاثنين مفهوما للدرع الواقي من المخاطر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية.
وتتشارك ألمانيا ومصر في تنظيم المنتدى، الذي يهدف أيضا إلى تحديد مسار مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" المقرر عقده في أوائل نوفمبر في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمحافظة جنوب سيناء المصرية.
وفي القمة الأممية السابقة بشأن المناخ "كوب 26" التي عقدت في جلاسكو في نوفمبر الماضي، تعهدت الدول بالحد من زيادة احترار الأرض عن 5ر1 درجة وتشديد أهدافها المناخية الوطنية بحلول نهاية العام على أقصى تقدير.
وكشفت دراسة أجريت بتكليف من وزارة الاقتصاد الألمانية أن تغير المناخ يكلف ألمانيا سنويا في المتوسط 6ر6 مليار يورو منذ عام 2000.
وأظهرت الدراسة التي أعلنتها الوزارة المعنية أيضا بشؤون حماية المناخ أمس في برلين أن التكاليف التي تكبدتها ألمانيا على مدار هذه الفترة بسبب تغير المناخ بلغ إجماليها 145 مليار يورو، على الأقل.