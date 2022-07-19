الأربعاء 20 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السلطات التايوانية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

صياد يعود لرسو السفن على نهر تامسوي في تايبيه ، تايوان
19 يوليو 2022 14:38

تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار في تايوان، مع التحذير من ارتفاع درجات الحرارة في مدينتي تايبيه ونيو تايبيه وأربع مقاطعات اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أثناء فترة النهار لتصل إلى 36 درجة مئوية، بحسب ما نقلته وكالة الانباء المركزية التايوانية (سي إن إيه) عن المكتب المركزي لشؤون 
الطقس.

وصدر تحذير باللون "البرتقالي" من ارتفاع درجات الحرارة في تايبيه ونيو تايبيه في الشمال، ومقاطعات ييلان وهوالين وتايتونج في الشرق، بينما صدر تحذير باللون "الأصفر" في مقاطعة بينجتونج بالجنوب.

وبحسب نظام التنبيه من ارتفاع درجات الحرارة ذي المستويات الثلاثة والخاص بالمكتب المركزي لشؤون الطقس في تايوان، يتم اصدار تحذير باللون الـبرتقالي في حال وصلت درجة الحرارة القصوى إلى 36 درجة لمدة ثلاثة 
أيام متتالية على الأقل. 

أخبار ذات صلة
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
المصدر: وكالات
درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
اليونان
آخر الأخبار
أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
الرياضي
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
اليوم 11:30
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
ثقافة
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©