السلطات التايوانية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

صياد يعود لرسو السفن على نهر تامسوي في تايبيه ، تايوان
19 يوليو 2022 14:38
تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار في تايوان، مع التحذير من ارتفاع درجات الحرارة في مدينتي تايبيه ونيو تايبيه وأربع مقاطعات اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أثناء فترة النهار لتصل إلى 36 درجة مئوية، بحسب ما نقلته وكالة الانباء المركزية التايوانية (سي إن إيه) عن المكتب المركزي لشؤون الطقس.
وصدر تحذير باللون "البرتقالي" من ارتفاع درجات الحرارة في تايبيه ونيو تايبيه في الشمال، ومقاطعات ييلان وهوالين وتايتونج في الشرق، بينما صدر تحذير باللون "الأصفر" في مقاطعة بينجتونج بالجنوب.
وبحسب نظام التنبيه من ارتفاع درجات الحرارة ذي المستويات الثلاثة والخاص بالمكتب المركزي لشؤون الطقس في تايوان، يتم اصدار تحذير باللون الـبرتقالي في حال وصلت درجة الحرارة القصوى إلى 36 درجة لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل.