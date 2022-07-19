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ريشي سوناك يواصل تقدمه في السباق لخلافة جونسون

ريشي سوناك
19 يوليو 2022 10:55

واصل وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، تصدّره قائمة المتسابقين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك في ختام عملية تصويت جديدة أجراها نواب حزب المحافظين الإثنين، بينما ألغيت مناظرة تلفزيونية بسبب توترات الحملة الانتخابية. 

وبيّنت النتائج التي أعلنها غراهام برادي، المسؤول عن تنظيم الانتخابات الداخلية للمحافظين، حصول ريشي سوناك على 115 صوتًا من النواب خلال هذا الاقتراع الثالث. ومن المقرر إجراء جولتي اقتراع أخيرتين يومي الثلاثاء والأربعاء.

واشتد التنافس بين وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت (82 صوتًا) ووزيرة الخارجية ليز تراس (71 صوتًا)، لحسم هوية من سيتأهّل منهما للتصفية النهائية.

وحلّت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك في المركز الرابع مع 58 صوتًا، فيما خرج من السباق رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغنهات بعدما حصد 31 صوتًا فقط.

وغداة مناظرة سادتها أجواء متوتّرة بين المرشحين الخمسة مساء الأحد، أعلنت شبكة سكاي نيوز الإخبارية الإثنين إلغاء مناظرة أخرى كان مقرّراً إجراؤها مساء الثلاثاء بعدما رفض ريشي سوناك وليز تراس المشاركة فيها. 
 
وأظهر استطلاع للرأي شمل نحو ألف شخص مساء الأحد أنّ سوناك يتصّدر السباق (24 في المئة من أصوات المستطلعين)، يليه توم توغنهات (19 في المئة) ثم بيني موردنت (17 في المئة) فليز تراس (15 في المئة) وأخيراً كيمي بادينوك (12 في المئة).

يذكر أن جونسون أعلن استقالته من منصبه في أعقاب استقالة أكثر من 50 من الوزراء والمساعدين في الحكومة، احتجاجاً على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة في مطلع سبتمبر.



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