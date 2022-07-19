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أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أرشيفية
19 يوليو 2022 09:29

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 73582 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء - أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 18 مليونا و861 ألفا و593 والوفيات 24 ألفا و765 حالة.


 

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