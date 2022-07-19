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الرئيس الأوكراني يعين رئيساً جديداً لجهاز الخدمة السرية

الرئيس الأوكراني
19 يوليو 2022 08:35

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيسا جديدا لجهاز الخدمة السرية (إس بي يو) أمس الاثنين .فقد صدر مرسوم رئاسي بتعيين نائب رئيس الجهاز فاسيل ماليوك رئيسا مؤقتا لجهاز (إس بي يو) .

كان زيلينسكي عزل 28 موظفا في جهاز الخدمة السرية، وذلك بعد يوم من الإطاحة برئيس الجهاز إيفان باكانوف.

وقال زيلينسكي في خطاب متلفز مساء أمس الاثنين إن تلك الإقالات تطال موظفين في المناصب المختلفة للجهاز. كان الرئيس الأوكراني قد أوقف المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا عن العمل.

 

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