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جونسون يفوز بتصويت على الثقة ويستمر في منصبه
بوريس جونسون يفوز بتصويت على الثقة، ويستمر في منصبه
19 يوليو 2022 07:22
فازت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتصويت على الثقة مساء أمس الاثنين، في مجلس العموم البريطاني بعد نقاش استمر خمس ساعات، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي
آيه ميديا".
ومن المتوقع الآن أن يستمر جونسون، الذي استقال رسمياً بالفعل، في منصبه كرئيس وزراء مؤقت للأسابيع السبعة المقبلة لحين اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين خلفا له .
وصوت النواب بواقع 349 صوتا مقابل 238 صوتا، بأغلبية 111 صوتا، لدعم اقتراح من مجلس العموم بمنح الحكومة الثقة.
واستخدم جونسون خطابه الافتتاحي لاستعراض ما اعتبره أعظم انجازاته في منصبه رافضا الدعوات التي طالبته بالاستقالة الفورية بدلا من الانتظار حتى 5 سبتمبر المقبل.
واستفاض جونسون في الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا وتعامله مع جائحة كوفيد19- وسط غضب عارم في صفوف المعارضة.
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