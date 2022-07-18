بدء محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين على بدء محادثات مع البانيا ومقدونيا الشمالية بشأن انضمامهما للاتحاد بعد أن توصلت سكوبيي إلى تسوية خلاف طويل مع جارتها بلغاريا العضو في الاتحاد.

وكتب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد إن أعضاء التكتل "وافقت للتو على بدء محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية".

وأضاف بعد إعطاء الضوء الأخضر في اجتماع لموفدي الاتحاد الأوروبي في بروكسل "اتخذنا خطوة مهمة أخرى نحو تقريب دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ونظيره المقدوني الشمالي ديميتار كوفاسيفسكي إلى بروكسل الثلاثاء لبدء محادثات الانضمام رسمياً والتي ستستغرق سنوات.

ويأتي بدء المحادثات غداة توقيع مقدونيا الشمالية وبلغاريا على مقترح فرنسي يقضي بجعل المقدونية لغة رسمية في الاتحاد إلى جانب تقديم ضمانات أخرى.

وكانت بلغاريا حتى الآن قد عرقلت أي تقدم نحو محادثات الانضمام بسبب خلاف بين الدولتين على قضايا عدة تتعلق باللغة والتاريخ.