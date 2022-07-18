ليبيا.. الناظوري والحداد يناقشان توحيد المؤسسة العسكرية

حسن الورفلي (بنغازي)

ناقش رئيس الأركان الجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد مع وفد عسكري من المنطقة الشرقية برئاسة الفريق أول عبد الرازق الناظوري عدداً من الملفات، أبرزها توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد المركز الإعلامي لرئاسة أركان قوات القيادة العامة عقد اجتماع لقوات الجيش الليبي بحضور كل من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ورئيس أركان قوات القيادة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، لمناقشة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المركز: إن «الاجتماع التقابلي الثاني للجيش الليبي عقد أمس، في طرابلس في إطار استكمال عمل اللجنة العسكرية»، مشيراً إلى مناقشة عديد المواضيع في الاجتماع من بينها، تذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة العسكرية، وكذلك استكمال الخطوات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية. ونوه البيان بأن هذا الاجتماع يأتي على غرار الاجتماعات السابقة التي عُقدت في مدينة سرت في 11 ديسمبر الماضي، وفي 8 يناير الماضي.

وأكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن زيارة الفريق الناظوري إلى طرابلس يهدف لدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تؤثر على مؤسسة الجيش، واستكمال تسمية الإدارات العسكرية الليبية ودعم جهود إنهاء القتال بين الأطراف الليبية.

ووصف المهدوي في تصريحات لـ«الاتحاد» الاجتماع بين العسكريين الليبيين في طرابلس بـ«الخطوة الممتازة» والتي تأتي ضمن جهود القيادة العامة للجيش الوطني لإنهاء حالة التشظي الذي شهدته المؤسسة العسكرية.