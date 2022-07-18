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السودان يعيد فتح معبر حدودي مع إثيوبيا
أرشيفية
19 يوليو 2022 00:53

الخرطوم (الاتحاد) 

أعلن السودان، أمس، إعادة فتح معبر «القلابات» الحدودي مع إثيوبيا أمام حركة الأشخاص بين البلدين، وذلك في إطار التوصل إلى حلول عاجلة للمشكلات التي تنشب بين البلدين.
وكان السودان أغلق معبر «القلابات» الحدودي في 26 يونيو الماضي عقب إعلان الجيش السوداني أن «إثيوبيا أعدمت 7 من جنوده ومدنياً كانوا أسرى لديها».
وبحسب بيان صادر عن مجلس الأمن والدفاع في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرر مجلس الدفاع والأمن فتح معبر «القلابات» الحدودي أمام الحركة بين البلدين. وأضاف البيان: «كما تقرر تكثيف مراقبة الحدود الدولية، ومنع حركة أي عناصر مسلحة بين البلدين، مع إحكام التنسيق بين الجانبين».
وفي 5 يوليو الجاري اتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الكينية نيروبي، على حل الخلافات بين البلدين سلمياً.

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