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السيول القوية تكشف عشرات الألغام «الحوثية» في الجوف
أرشيفية
19 يوليو 2022 00:53

عدن (الاتحاد)

جرفت سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الجوف اليمنية، خلال الأيام الماضية، عشرات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأوضحت مصادر محلية أن سيول الأمطار الغزيرة جرفت عشرات الألغام شرق المحافظة ما يُنذر بمخاطر كبيرة على المدنيين وسائقي الشاحنات في هذه المنطقة. 
وأظهر فيديو تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي انفجار سيارة بلغم أرضي في طريق الجوف.
ودعا الناشطون المسافرين عبر طرق الجوف لأخذ الحيطة والحذر من مغبة الوقوع في شراك الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي.
في سياق متصل، أشارت عضو اللجنه الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إلى خطورة طريق الجوف الصحراوية خصوصًا في موسم الأمطار. 
وقالت المقطري، في تغريدة على حسابها في تويتر: «ما يزال المدنيون يمرون بطرق متعبة، وعرة وخطرة على حياتهم وممتلكاتهم، ومنها الطريق الصحراوي الرويك - الجوف - صنعاء حيث الألغام المباشرة وتدفق السيول وانعدام خدمات الإنقاذ».

الجوف
الميليشيات الحوثية
الألغام
السيول في اليمن
ميليشيات الحوثي
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