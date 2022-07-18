اليمن: القبض على قادة بارزين بـ«داعش» في حضرموت

عدن (الاتحاد)

ألقت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت القبض على قادة بارزين من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد مصدر أمني أن من بين القادة المضبوطين، إدريس محسن المرفدي المكنى بـ«أبو محمد المدني»، وصالح عشور فجيج المكنى بـ«عبادة العدني».

وأعلنت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت، الخميس الماضي، إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص بمديرية «القطن»، وبحوزتها أحزمة ناسفة ومتفجرات، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية.

وتعد العملية ضربة قوية لتنظيم «داعش» الإرهابي الذي تلقى ضربات متوالية من الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة تمثلت بإلقاء القبض على عدد من القيادات وإفشال عدة عمليات إرهابية.