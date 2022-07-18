الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
منظمات حقوقية تطالب بدعم فوري لمنع تسرب النفط من «صافر»
ناقلة النفط «صافر»
19 يوليو 2022 00:53

عدن (وكالات)

قالت 20 منظمة حقوقية وإنسانية، أمس، إن على المجتمع الدولي أن تدعم فوراً عملية لمنع تسرب مئات الآلاف من براميل النفط من ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر.
وذكر بيان مشترك للمنظمات، أن «الناقلة قد تنفجر في أي وقت، ما يهدد بكارثة بيئية وإنسانية».
وترسو ناقلة النفط «صافر» قبالة الساحل اليمني من دون صيانة منذ عام 2015، وتحمل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، وهي معرضة لخطر الانفجار الوشيك بسبب التآكل المتزايد، ومنع ميليشيات الحوثي الإرهابية أي عملية صيانة لها.
وأشار البيان إلى أن «الدمار البيئي ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد على نحو 28 مليون شخص في اليمن، والسعودية، وإريتريا، والسودان، ومصر، وجيبوتي، الذين يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم، نظراً إلى موقع صافر بالقرب من ممرات الشحن العالمية المهمة».
وأضاف: «قد يؤدي تسرب النفط أيضاً إلى إغلاق ميناء الحُديدة، ما يؤثر على ملايين اليمنيين المعتمدين على واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.

البحر الأحمر
صافر
ناقلة النفط صافر
الحديدة
اليمن
ميليشيات الحوثي
تسرب النفط
كارثة التسرب النفطي
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©