اليمن.. إصابة 7 أطفال بانفجار ألغام حوثية في الحديدة

عدن (الاتحاد)

أصيب 7 أطفال يمنيين بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة.

وأفادت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة «أونهما»، أمس، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أنها «تشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع 5 حوادث أخرى بالألغام الأرضية والمتفجرات التي خلّفتها الحرب في الحُديدة، خلال الأيام الأربعة الماضية، أسفر اثنان منها عن إصابة ما لا يقل عن 7 أطفال في مديريتي الحوك والدريهمي».

وأضافت: «ما فتئت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل تهديدًا كبيرًا للمدنيين في الحُديدة، مما يؤثر على أكثر أفراد المجتمع ضعفاً - النساء والأطفال».

ودعت البعثة الأممية الكيانات المحلية ذات الصلة وأصحاب المصلحة، إلى تعزيز الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في الحُديدة.

وترفض ميليشيات الحوثي الإرهابية تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المناطق المحررة، كما ترفض حتى نزع الألغام التي زرعتها في الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة والدريهمي.

وناشدت البعثة الأممية الأطراف إلى اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لحماية أطفال ونساء ورجال الحُديدة من مخلفات الحرب المميتة.