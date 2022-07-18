الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
اليمن.. إصابة 7 أطفال بانفجار ألغام حوثية في الحديدة
اليمن.. إصابة 7 أطفال بانفجار ألغام حوثية في الحديدة
19 يوليو 2022 00:53

عدن (الاتحاد)

أصيب 7 أطفال يمنيين بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة.
وأفادت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة «أونهما»، أمس، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أنها «تشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع 5 حوادث أخرى بالألغام الأرضية والمتفجرات التي خلّفتها الحرب في الحُديدة، خلال الأيام الأربعة الماضية، أسفر اثنان منها عن إصابة ما لا يقل عن 7 أطفال في مديريتي الحوك والدريهمي».  
وأضافت: «ما فتئت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل تهديدًا كبيرًا للمدنيين في الحُديدة، مما يؤثر على أكثر أفراد المجتمع ضعفاً - النساء والأطفال».
ودعت البعثة الأممية الكيانات المحلية ذات الصلة وأصحاب المصلحة، إلى تعزيز الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في الحُديدة.  
وترفض ميليشيات الحوثي الإرهابية تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المناطق المحررة، كما ترفض حتى نزع الألغام التي زرعتها في الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة والدريهمي.
وناشدت البعثة الأممية الأطراف إلى اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لحماية أطفال ونساء ورجال الحُديدة من مخلفات الحرب المميتة.

اليمن
الحديدة
الألغام
ميليشيات الحوثي
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©