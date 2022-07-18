فشل البرلمان العراقي بتحديد موعد انتخاب رئيس للبلاد

بغداد (الاتحاد)

انتهى الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة البرلمان العراقي من دون الاتفاق على تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكدت مصادر من داخل الاجتماع الذي حضره قادة الكتل السياسية أو من ينوب عنهم، أن المجتمعون تحدثوا عن الاستحقاقات الدستورية من دون التمكن من تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب بانتظار القوى السياسية لحسم موضوع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وناقش الاجتماع إدراج بعض القوانين المرسلة من مجلس الوزراء لإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات المقبل الأسبوع المقبل.

وحسب المصادر، فإن «الإطار التنسيقي» سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعاً قيل أنه مهم لإعلان الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الحكومة، مبينة أن محمد شياع السوداني وقاسم الأعرجي ومحمد غبان وطارق نجم هي أقرب الأسماء المتنافسة على المنصب داخل قوى «الإطار».

وقبل أيام، دعت رئاسة البرلمان العراقي رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع لبحث الإسراع في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم الانطلاق في مسار اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.