جنوب أوروبا يكافح حرائق الغابات

عواصم (وكالات)

أظهرت موجة حارة تجتاح جنوب أوروبا وتسببت في وفاة المئات وحرائق غابات ضخمة في الأسابيع الماضية بعض علامات التراجع أمس، لكنها استمرت في التحرك شمالاً، بما في ذلك في اتجاه بريطانيا حيث أصدرت السلطات تحذيرات شديدة بخصوص الطقس.

وتشهد مناطق كثيرة بأوروبا موجة حارة، يقول العلماء إنها تتماشى مع تغير المناخ وارتفعت فيها درجات الحرارة إلى ما يزيد على 40 درجة مئوية في بعض المناطق، مع اندلاع حرائق غابات في مناطق ريفية جافة بالبرتغال وإسبانيا.

وبدأت درجات الحرارة في بعض مناطق جنوب أوروبا في الانخفاض مطلع الأسبوع، لكن الآلاف من رجال الإطفاء في جميع أنحاء المنطقة ما زالوا يكافحون لاحتواء مئات حرائق الغابات، وقالت السلطات، إن خطر اندلاع مزيد من الحرائق لا يزال مرتفعاً للغاية.

وواجهت إسبانيا، أمس، اليوم الثامن والأخير من موجة حارة استمرت أكثر من أسبوع وتسببت في أكثر من 510 حالات وفاة مرتبطة بالحرارة، حسب تقديرات معهد كارلوس الثالث الصحي.

وفي البرتغال، انخفضت درجات الحرارة في مطلع الأسبوع، لكن المعهد البرتغالي للأرصاد الجوية يقول، إن خطر حرائق الغابات ما زال مرتفعاً للغاية في معظم أنحاء البلاد.

وشهدت بريطانيا، أمس، اليوم الأكثر حرارة في تاريخها، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية للمرة الأولى، مما أجبر شركات القطارات على إلغاء بعض الخدمات وأجبر المدارس على الإغلاق مبكراً.