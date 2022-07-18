روسيا: تدمير أسلحة أوكرانيا بعيدة المدى أولوية

عواصم (وكالات)

أكد الكرملين، أمس، أن حملة روسيا العسكرية في أوكرانيا ستسمر حتى تحقيق كل أهدافها، مشيراً إلى أنه لا أطر زمنية محددة للعملية، فيما وجه وزير الدفاع الروسي قواته بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن «العملية العسكرية الخاصة ستنتهي عندما تتحقق جميع أهدافها».

في المقابل، أوضح بيسكوف أنه لا توجد أطر زمنية واضحة للعملية العسكرية، لافتاً إلى أن «الأمر الرئيسي الذي تركز عليه روسيا هو كفاءتها في تحقيق الأهداف».

وأشار بيسكوف إلى أن الجيش الروسي لديه أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتجنب إيذاء المدنيين والعمل بحذر شديد، مستبعداً أي ضربات على البنية التحتية المدنية.

وتتحرك القوات الروسية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وتسيطر الآن على حوالي خُمس مساحة البلاد بعد مضي ما يقرب من 5 أشهر منذ بدء العملية العسكرية.

ووجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قادة الجيش بأن تكون أولويتهم هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى، وذلك بعد استخدام الأسلحة التي قدمها الغرب لضرب خطوط الإمداد الروسية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها شويجو للاطلاع على أوضاع القوات الروسية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، التي لم تحدد موعد الزيارة ولا ما إذا جرت في أوكرانيا أو روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس، إن «شويجو أصدر تعليمات للقائد بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ بعيدة المدى وأسلحة المدفعية للعدو بأسلحة عالية الدقة».

وفي السياق، أعلن إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية ضربت مكان تفريغ القطارات بالمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية قرب محطة أوداتشنويه في دونيتسك شرقي أوكرانيا، ودمرت أكثر من 10 منشآت من طراز «جراد».

كما أعلن المتحدث، تدمير بطاريتين من طراز «أوراجان»، و3 فصائل من طراز «جراد» و14 فصيلة مدفعية من مدافع «هاوتزر»، بالإضافة إلى إسقاط 6 طائرات أوكرانية مسيرة، واعتراض قذيفتين «أوراجان» في لوغانسك، فضلاً عن تدمير الطيران الروسي منشأة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب كراماتورسك، وثلاثة مستودعات بالأسلحة ومستودع وقود في منطقة زابوروجيا.

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن من المستحيل عزل روسيا عن باقي العالم، وأن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية.

وقال بوتين خلال حديث مع شخصيات حكومية في مؤتمر من خلال الفيديو: «لا يقتصر الأمر على القيود فقط وإنما يجري أيضاً استخدام الحظر شبه الكامل على الحصول على منتجات التكنولوجيا الأجنبية المتطورة بشكل مقصود ومتعمد ضد بلدنا».

بدوره، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم 500 مليون يورو إضافية في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وكتب ميشيل، الذي أعلن القرار عبر موقع «تويتر»: «أوروبا تواصل العمل من أجل السلام ومن أجل الدفاع عن قيمنا».

وتلقت أوكرانيا 8 أنظمة مدفعية بعيدة المدى من طراز «هيرماس» متطورة قدمتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة قادرة على ضرب أهداف روسية على بعد 80 كيلومتراً.

وسمح ذلك لأوكرانيا بضرب المراكز اللوجستية وخطوط الإمداد ومخازن الذخيرة في العمق خلف الخطوط الأمامية، بينما تتمركز أنظمة «هيرماس» خارج نطاق المدفعية الروسية.

إلى ذلك، قال مسؤول رئاسي بارز، أمس، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوقف اثنين من كبار المسؤولين في البلاد عن العمل انتظاراً لنتائج تحقيقات لكنه لم يعزلهما رسمياً، بحسب «رويترز».

وقال زيلينسكي، إنه أقال رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا، مشيراً إلى عشرات من قضايا تعاون العاملين في جهازيهما مع روسيا.

وقال أندري سميرنوف نائب مدير مكتب الرئيس للتلفزيون الأوكراني: إن «فنيديكتوفا أوقفت عن العمل وإن باكانوف مُنع مؤقتاً من القيام بمهام وظيفته، وإن التحقيقات والتحريات جارية».

ورداً على سؤال عما إذا كان المسؤولان يمكن أن يعودا إلى عملهما إذا ما برأتهما التحقيقات، قال: «نعيش في دولة تلتزم بالقانون وبطبع يمكنني تصور إمكانية حدوث ذلك».