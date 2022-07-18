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بوتين وأردوغان يبحثان في إيران اليوم الملف السوري
أرشيفية
19 يوليو 2022 00:54

طهران (وكالات)

في خضم الأزمة بأوكرانيا، ينتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى طهران ليبحث مع نظيريه الإيراني والتركي في معركة أخرى محتملة يهدّد رجب طيب أردوغان بشنها ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. ويستضيف إبراهيم رئيس نظيريه الروسي والتركي في أول لقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء منذ عام 2019 ضمن إطار «عملية أستانا للسلام» الرامية لإنهاء النزاع السوري.
كذلك، ستتيح اللقاءات الثنائية التي ستعقد في طهران، ويجمع أحدها بين بوتين وأردوغان للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير، البحث في ملفات شائكة، مثل تداعيات هذه الأزمة والاتفاق النووي الإيراني.
وأكد الكرملين لدى الإعلان عن القمة هذا الشهر أنها ستخصص لملف سوريا.

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