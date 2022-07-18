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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على المدرجين في قائمة الإرهاب
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على المدرجين في قائمة الإرهاب
19 يوليو 2022 00:53

بروكسل (وكالات)

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أمس، فترة العقوبات على المدرجين ضمن قائمة الاتحاد الخاصة بالإرهاب التي تحدد الأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة للعقوبات الأوروبية، بهدف مكافحة الإرهاب لـ6 أشهر أخرى.
وذكر المجلس، في بيان، أن القائمة لا تزال تضم 13 شخصاً و21 كياناً، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني وجبهة حزب التحرر الشعبي الثوري ومنظمة «تاك» المعروفة بـ«صقور حرية كردستان».
وأضاف أن المدرجين في القائمة يخضعون جميعاً لتجميد الأموال وغيرها من الأصول داخل الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الأوروبيين التعامل معهم في النواحي المالية أو توفير الموارد الاقتصادية لهم. 

الاتحاد الأوروبي
قائمة الإرهاب
مكافحة الإرهاب
العقوبات الأوروبية
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