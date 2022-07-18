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الهند: الهيئة الانتخابية تصوت لاختيار رئيس جديد للبلاد
الهند: الهيئة الانتخابية تصوت لاختيار رئيس جديد للبلاد
19 يوليو 2022 00:53

نيودلهي (وكالات)

صوت أعضاء البرلمان الهندي وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات الهندية، أمس، لانتخاب الرئيس الـ 15 للبلاد وسط توقعات بفوز مرشحة حزب بهارتيا جاناتا الحاكم. ورشح حزب بهارتيا جاناتا الحاكم المرشحة دروبادي مورمو فيما رشحت الأحزاب المعارضة ياشوانت سينها، وتضم الهيئة الانتخابية نحو 4800 عضو من النواب الأعضاء في البرلمان والمجالس التشريعية في الولايات. ومن المقرر فرز الأصوات الخميس المقبل وإعلان الرئيس الجديد الذي سيؤدي اليمين الدستوري السبت المقبل خلفاً للرئيس الحالي رام كوفيند. ومن المرجح أن تفوز دروبادي مورمو وهي رئيس ولاية جارخاند القبلية وتبلغ من العمر 64 عاماً، إذ يمتلك التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهارتيا جاناتا اليميني غالبية في مجلسي النواب والشيوخ للبرلمان وفي مجالس الولايات.
من جهته، قال مرشح المعارضة ياشوانت سينها البالغ من العمر 84 عاماً، إن «الانتخابات الحالية لها أهمية كبرى، إذ ستقرر مصير الديمقراطية في الهند».
ولا يحظى منصب رئيس الهند بامتيازات سيادية، إذ يعد منصباً شرفياً يتولى فيه الرئيس الاختصاصات البروتوكولية الشكلية فقط.

الهند
الانتخابات الهندية
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الرئيس الهندي
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بهاراتيا جاناتا
حزب بهاراتيا جاناتا
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