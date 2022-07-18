7 قتلى بانفجار لغم في أفغانستان

كابول (وكالات)

لقي 7 من عناصر حركة «طالبان» مصرعهم، أمس، جراء انفجار لغم في ولاية «تخار» الواقعة شمال شرق أفغانستان.

وبحسب ما أفادت به، وكالة أنباء «آماج نيوز» الأفغانية المستقلة، فإن الانفجار وقع نتيجة لغم في هذه الولاية، وأسفر عن مصرع العناصر السبعة، وإصابة أحد قادة «طالبان».

وذكرت المصادر نفسها أن الانفجار أودى بحياة ميلا نغيار، نجل مولوي نور الدين الحاكم السابق لـ«طالبان» في «تخار».

ولم يصدر تعليق على الفور، من قيادة حركة «طالبان» في ولاية «تختار» عن هذا الحادث، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.