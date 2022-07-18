قتلى بقصف روسي في أوكرانيا

قُتل ستة أشخاص في قصف روسي على مدينة توريتسك الواقعة في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا حيث يبدو أن روسيا تسعى إلى تكثيف عملياتها، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الضغوط على موسكو بفرض عقوبات جديدة.
في الأثناء عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيسا بالإنابة للأجهزة الأمنية غداة تعليقه عمل المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا ورئيس أجهزة الأمن إيفان باكانوف مع اتهام عدد من عناصرها بالخيانة.
ميدانياً أعلنت السلطات المحلية في مدينة توريتسك البالغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، مقتل ستة أشخاص من جراء سقوط قذيفة روسية على مبنى سكني.
وتقع توريتسك في نطاق منطقة دونيتسك في إقليم دونباس الذي تسعى روسيا للسيطرة عليه بالكامل.
وأعلنت أجهزة الطوارئ انتشال خمس جثث من تحت أنقاض المبنى المؤلف من طبقتين، فيما توفي شخص تم انتشاله حيا متأثرا بجروحه في المستشفى.
وقُتل شخصان خلال 24 ساعة في قصف روسي في منطقة خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا والواقعة على مقربة من الحدود الروسية، بحسب حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.
في بروكسل اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.
وفي باكو، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمضاعفة واردات الغاز من أذربيجان.
وكتبت فون دير لايين في تغريدة "الاتحاد الأوروبي يتحوّل إلى مورّدي طاقة أكثر موثوقية. أنا اليوم في أذربيجان لتوقيع اتفاق جديد. هدفنا مضاعفة عمليات تسليم الغاز الأذربيجاني إلى الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أعوام. (هذا البلد) سيصبح شريكًا أساسيًا لأمن الإمدادات وعلى طريق الحياد المناخي".