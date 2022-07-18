مقتل 10 مدنيين في بوركينا فاسو بهجوم متطرفين

قتل نحو عشرة مدنيين الأحد في هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم متطرفون على غيسينغوري في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أكدت مصادر أمنية ومحلية لـ«فرانس برس» الاثنين.

وقال مصدر أمني، إن «قرية غيسينغوري كانت هدفاً لهجوم شنه إرهابيون مفترضون أمس (الأحد). وأودى الهجوم بحياة نحو عشرة مدنيين».

وبعد الهجوم، نهب المهاجمون ممتلكات، واستولوا على الماشية، وفق المصدر نفسه.

وأكد مصدر محلي الهجوم، متحدثاً عن ثماني جثث كحصيلة أولية، «ازدادت مع اكتشاف جثث أخرى»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. تقع بلدة غيسينغوري في محافظة ياغا على الحدود مع النيجر، وهي من أكثر المناطق تضرراً من أعمال العنف التي يشنها إرهابيون في البلاد.