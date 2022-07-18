الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
خفر السواحل التونسي ينقذ أكثر من 400 مهاجر
أرشيفية
18 يوليو 2022 21:58

أعلن خفر السواحل التونسية الاثنين انقاذ 455 مهاجرًا غير قانوني في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاحد والاثنين وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والجنوب والوسط والساحل من إحباط عدد 37 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة".

وتم خلال هذه العمليات "نجدة وإنقاذ عدد 455 مجتازاً من بينهم عدد 289 من جنسيات افريقية مختلفة والبقية تونسيون". ولم يقدم البيان تفصيلاً عن عمليات الإنقاذ.

المصدر: وكالات
مهاجرون
تونس
مهاجر
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©