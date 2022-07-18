خفر السواحل التونسي ينقذ أكثر من 400 مهاجر

أعلن خفر السواحل التونسية الاثنين انقاذ 455 مهاجرًا غير قانوني في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاحد والاثنين وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والجنوب والوسط والساحل من إحباط عدد 37 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة".

وتم خلال هذه العمليات "نجدة وإنقاذ عدد 455 مجتازاً من بينهم عدد 289 من جنسيات افريقية مختلفة والبقية تونسيون". ولم يقدم البيان تفصيلاً عن عمليات الإنقاذ.