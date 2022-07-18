موجة حر قياسية تضرب أوروبا.. والحرائق تتواصل

تترقب بريطانيا وفرنسا الاثنين درجات حرارة قياسية فيما تهيمن موجة الحر على جنوب غرب أوروبا وتحصد حرائق الغابات مزيداً من المساحات الحرجية.

وحذر خبراء الأرصاد في بريطانيا من حدوث بلبلة في بلد غير مجهز لظواهر مناخية قاسية، تقول السلطات، إنها تعرض حياة الناس للخطر.

ومن المتوقع أن تسجل لندن 38 درجة مئوية، لتقترب من المستوى القياسي البالغ 38.7 درجات، ويمكن أن تتجاوز 40 درجة للمرة الأولى الثلاثاء، على ما حذرت الأرصاد.

ويلقي العلماء باللائمة في ذلك على التغير المناخي ويتوقعون ظواهر مناخية قاسية أكثر تواتراً وشدة.

على الجانب الآخر من المانش في جنوب غرب فرنسا لم يتمكن عناصر الإطفاء من احتواء حريقين كبيرين تسببا بدمار هائل.

وعلى مدى ستة أيام، واجهت جيوش من عناصر الإطفاء وأسطول من طائرات الإطفاء صعوبة في إخماد حرائق.

وحذرت مراكز الأرصاد 15 منطقة فرنسية من خطورة ارتفاع درجات الحرارة، بما فيها منطقة بريتاني (غرب) حيث تتوقع مدينة بريست الساحلية المطلة على الأطلسي أن تسجل الحرارة 40 درجة مئوية الاثنين، أي أعلى بمرتين عن معدلاتها العادية في دهر يوليو.

بحلول الساعات الأولى من فترة بعد الظهر كانت بريست قد تخطت درجة الحرارة القياسية المسجلة في 1949 والبالغة 35.2 درجة مئوية.

وموجة الحر التي تمتد شمالاً هي الثانية التي تجتاح مناطق في جنوب غرب أوروبا في غضون أسابيع.

- "جحيم"

أتت الحرائق المشتعلة في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا على آلاف الهكتارات من الأراضي وأرغمت آلاف الأهالي والسياح على الفرار من أماكن سكنهم.

في غابة لاند الواقعة في منطقة الأكيتان بجنوب غرب فرنسا، توقع خبير الأرصاد أوليفييه بروست أن "تتجاوز الحرارة 42 درجة مئوية" الاثنين.

وإلى الشمال في منطقة جيروند يواصل عناصر الإطفاء جهود إخماد حريق غابات أتى على نحو 14 ألف هكتار (35 ألف فدان) منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت النيران لا تزال تشتعل في منطقة يبلغ طولها تسعة كيلومترات وعرضها ثمانية كيلومترات، قرب كثبان بيلات الرملية الأكثر ارتفاعاً في أوروبا، محولة هذه المنطقة الخلابة المعروفة بمواقع التخييم والشواطئ البكر إلى مساحات متفحمة.

وتقوم السلطات بإجلاء 8000 شخص آخرين قرب الكثبان الاثنين، في وقت تسبب تغيير مسار الرياح في انتشار دخان أسود كثيف فوق مناطق سكنية.

وقال المتحدث باسم الإطفاء أرنو ميندوس لـ«فرانس برس»، إن "الدخان سام" مضيفاً أن "حماية السكان مسألة تتعلق بالصحة العامة".

وقد أُرغم 16 ألف شخص من السياح والأهالي، على مغادرة أماكن إقامتهم ومنازلهم، فيما لجأ العديد منهم إلى مراكز إيواء موقتة.

وقال خبير الأرصاد فرنسوا غوراد، إنه في "بعض المناطق الجنوبية الغربية، سيكون الحر أشبه بالجحيم".

في إسبانيا لا يزال حوالي 29 حريقاً مستعرة وخارج السيطرة في مناطق مختلفة من البلاد من الجنوب وصولاً إلى غاليثيا في أقصى الشمال الغربي حيث دمرت الحرائق نحو 4500 هكتار من الأراضي.

وقضى إطفائي الأحد في حريق في لوساثيو في شمال غرب إسبانيا فيما توفي آخر متأثراً بحروق أُصيب بها في مقاطعة ثامورا في شمال غرب إسبانيا أيضاً.

في البرتغال، تستمر حالة إنذار من حرائق الغابات، رغم تسجيل انخفاض طفيف في الحرارة التي بلغت الخميس الماضي 47 درجة مئوية، وهو مستوى قياسي لشهر يوليو.

وأودت الحرائق بشخصين، وتسببت في إصابة نحو 60 بجروح، ودمرت ما بين 12 ألفاً و15 ألف هكتار من الأراضي في البرتغال.

في بريطانيا، تعرضت الحكومة الغارقة في أزمات كان آخرها استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، لمزيد من الانتقادات لفشلها في التعامل مع الوضع بجدية كافية.