أردوغان يهدد مجدداً بعرقلة انضمام السويد وفنلندا

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا الاثنين بـ"تجميد" عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال عدم امتثالهما للشروط التي حددتها تركيا. وخلال قمة للناتو في نهاية يونيو في مدريد، دعا إردوغان البلدين الاسكندينافيين إلى "القيام بدورهما" في مكافحة الإرهاب واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لنشطاء أكراد. وقال اردوغان الاثنين في ختام اجتماع حكومي "اتخذنا موقفًا واضحًا جدًا بشأن استمرار توسيع الناتو ... وأود أن أذكّر مرة أخرى بأننا سنجمد العملية إذا لم تتخذ هذه الدول الإجراءات اللازمة لتلبية شروطنا". وأضاف "نلاحظ خصوصًا أن السويد لا تُمثل صورة جيدة في هذه المسألة".