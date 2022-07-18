«موجة الحر» توقف الرحلات بقاعدة عسكرية بريطانية

قال مصدر عسكري، اليوم الاثنين، إن سلاح الجو الملكي البريطاني أوقف الرحلات الجوية في قاعدة برايز نورتون الجوية في أكسفوردشير بعد تضرر المدرج من ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أنه تم تنفيذ هذه الخطة لضمان عدم وجود تأثير على العمليات. ولم تصدر وزارة الدفاع تعليقا حتى الآن.

المصدر: وكالات