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بوتين يتحدث عن مهمة الغرب «المستحيلة»
بوتين يتحدث عن مهمة الغرب «المستحيلة»
18 يوليو 2022 18:29

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعمل وستتغلب على العقوبات المفروضة عليها، لأنه من المستحيل إقامة "سياج عملاق" لعزل روسيا.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، إنه "من الواضح أن هذا سيكون تحدياً كبيراً لبلادنا... (ولكننا) قطعاّ لن نستسلم. بل العكس الصحيح. حتى عندما ندرك الكم الهائل من الصعوبات التي تنتظرنا، فإننا سنعمل بجد وبكفاءة من أجل التوصل لحلول جديدة".

جدير بالذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قالوا اليوم أثناء اجتماعهم في بروكسل، إنه لا يجب أن يكون هناك أي شك بشأن التزامهم تجاه العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من تزايد التوترات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
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