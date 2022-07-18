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بوتين وأردوغان يبحثان صادرات الحبوب الأوكرانية
من لقاء سابق لبوتين وأردوغان
18 يوليو 2022 18:21

قال أحد مساعدي الكرملين للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان تصدير الحبوب الأوكرانية في اجتماعهما غدا الثلاثاء.

ومن المرتقب أن توقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا في وقت لاحق من الأسبوع يهدف لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، الذي توقف تماما بسبب قرار روسيا في فبراير الماضي إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.

وأغلقت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، التي كانت حتى الآن المسار الرئيس لصادراتها الزراعية، منذ أن بدأت روسيا ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" في البلاد.

وتعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح للأسواق العالمية. كما تعتبر روسيا مُصدرا كبيرا للأسمدة، بينما تمثل أوكرانيا منتجا ومصدرا مهما لزيت الذرة وزيت دوار الشمس.

المصدر: وكالات
روسيا
تركيا
أوكرانيا
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