ماليزيا تضبط أجزاء حيوانية بقيمة 18 مليون دولار

أعلن مسؤولون في الجمارك الماليزية الاثنين أنهم ضبطوا مجموعة من أجزاء حيوانات نادرة تقدّر قيمتها بـ18 مليون دولار ويعتقد أنها مهرّبة من أفريقيا، تشمل أنياب فيلة وقرون حيوانات وحيد القرن وحراشف آكل النمل الحرشفي.

وتعتبر الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مركزاً للاتجار بالحيوانات، مع شحن أجزاء حيوانية عبر البلاد إلى الأسواق الإقليمية المربحة.

وأحبطت السلطات محاولة تهريب في 10 يوليو عندما اكتشفت شحنة غير مشروعة في ميناء كلانغ على الساحل الغربي لماليزيا، مخبأة في حاوية مع أخشاب. وقال رئيس هيئة الجمارك زازولي جوهان: إن الشحنة شملت ما يقدر بحوالي ستة آلاف كيلوغرام من أنياب الفيلة، وهي أكبر عملية ضبط منفردة لعاج الأفيال في ماليزيا.

وتضمنت الشحنة أيضاً 29 كيلوغراماً من قرون وحيد القرن و100 كيلوغرام من حراشف آكل النمل الحرشفي و300 كيلوغرام من جماجم حيوانات وعظام أخرى، كما أوضح المسؤول في مؤتمر صحفي.

وأشار إلى أن قيمة هذه الشحنة تقدر بحوالي 18 مليون دولار، مضيفاً أنه يعتقد أنها جاءت من أفريقيا دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول إن ماليزيا ليست الوجهة النهائية للشحنة.