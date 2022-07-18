حرائق الغابات.. «التغير المناخي قاتل»

مازالت حرائق الغابات تجتاح إسبانيا والبرتغال اليوم الاثنين، حيث هناك 22 حريقاً في إسبانيا وخمسة حرائق أخرى كبرى في البرتغال.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية (آيميت) أن درجات الحرارة سوف تتراجع من غد الثلاثاء بعد الوصول لـ45 درجة مئوية.

والمناطق الأكثر تضرراً في إسبانيا، هي إكستريمادورا في الغرب، وجاليسيا في الشمال الغربي، وقشتالة وليون في الوسط، وكتالونيا في الشمال الشرقي.

وتوفي رجل إطفاء مطلع الأسبوع، وجرى العثور على جثمان راعٍ محترق في لوساسيو في قشتالة وليون. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في زيارة لإكستريمادورا: «التغير المناخي قاتل».

وأضاف: «إنه يقتل الناس، مثلما رأينا ولكنه يقتل أيضاً نظامنا البيئي وتنوعه.

ويدمر السلع الأكثر قيمة في مجتمعنا ومنازلكم وأعمالكم وماشيتكم».

ودمرت حرائق الغابات التي أججتها الرياح العاتية في إسبانيا نحو 25 ألف هكتار من الغابات على مدار عشرة أيام، بينما دمرت في البرتغال المجاورة نحو 30 ألف هكتار في أسبوع. كما احترقت المنازل والشركات.