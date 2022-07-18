الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
غوتيريش يحذر بشأن المناخ: لدينا خيار واحد
غوتيريش
18 يوليو 2022 17:40

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو اليوم الاثنين في مستهل "حوار بيترسبرج" بشأن المناخ في برلين: "لدينا خيار. إما أن نتصرف سويا أو ننتحر سويا".
وأضاف "أكثر ما يقلقني هو أننا غير قادرين على العمل معا كمجتمع متعدد الأطراف في مواجهة هذه الأزمة العالمية"، مضيفا أنه بدلا من تحمل المسؤولية، استمرت دول في توجيه أصابع الاتهام إلى أخرى، وقال: "لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال".
وذكر غوتيريش أنه من أجل إبقاء الأهداف المناخية المتفق عليها حية وخلق مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، يجب استعادة الثقة واتخاذ الإجراءات على نحو مشترك. ويتوقع جوتيريش أن تضطلع دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين بدور ريادي في هذه القضية.
وخلال "حوار بيترسبرج" للمناخ يعتزم وزراء وممثلون من نحو 40 دولة الاتفاق على المسار اللاحق في مكافحة تغير المناخ. وشارك في المنتدى الذي سيعقد على مدار يومين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتتشارك ألمانيا ومصر في تنظيم المنتدى، الذي يهدف أيضاً إلى تحديد مسار مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" المقرر عقده في أوائل تنوفمبر في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمحافظة جنوب سيناء المصرية.

المصدر: وكالات
المناخ
التغير المناخي
أنطونيو غوتيريش
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©