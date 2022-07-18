غوتيريش يحذر بشأن المناخ: لدينا خيار واحد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو اليوم الاثنين في مستهل "حوار بيترسبرج" بشأن المناخ في برلين: "لدينا خيار. إما أن نتصرف سويا أو ننتحر سويا".

وأضاف "أكثر ما يقلقني هو أننا غير قادرين على العمل معا كمجتمع متعدد الأطراف في مواجهة هذه الأزمة العالمية"، مضيفا أنه بدلا من تحمل المسؤولية، استمرت دول في توجيه أصابع الاتهام إلى أخرى، وقال: "لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال".

وذكر غوتيريش أنه من أجل إبقاء الأهداف المناخية المتفق عليها حية وخلق مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ، يجب استعادة الثقة واتخاذ الإجراءات على نحو مشترك. ويتوقع جوتيريش أن تضطلع دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين بدور ريادي في هذه القضية.

وخلال "حوار بيترسبرج" للمناخ يعتزم وزراء وممثلون من نحو 40 دولة الاتفاق على المسار اللاحق في مكافحة تغير المناخ. وشارك في المنتدى الذي سيعقد على مدار يومين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتتشارك ألمانيا ومصر في تنظيم المنتدى، الذي يهدف أيضاً إلى تحديد مسار مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" المقرر عقده في أوائل تنوفمبر في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمحافظة جنوب سيناء المصرية.

المصدر: وكالات