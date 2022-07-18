الاتحاد الأوروبي يحصل على جرعات إضافية من اللقاح

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي حصل على جرعات إضافية من اللقاح المخصص لمكافحة الإصابة بمرض جدري القرود.

وأضافت المفوضية أن السلطات المعنية قامت بالتنسيق من أجل شراء 54 ألفاً و530 جرعة من لقاح الجيل الثالث الذي تنتجه شركة «بافاريان نورديك».

ويتوفر حالياً إجمالي 163 ألفاً و620 جرعة مخصصة للدول الأعضاء البالغ عددها 27، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا.

ومن جانبها، قالت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء: «أشعر بالقلق بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بجدري القرود في الاتحاد الأوروبي. لدينا حالياً أكثر من 7000 حالة في الاتحاد الأوروبي، بزيادة تقترب من 50% بالمقارنة مع الأسبوع الماضي».

وكان الاتحاد الأوروبي اشترى 110 آلاف جرعة من اللقاح في يونيو الماضي، مع وجود 25 ألف جرعة تم توزيعها بالفعل على ست دول أعضاء في التكتل الأوروبي.