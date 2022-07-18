رئيس الأركان الإسرائيلي يزور المغرب لتعزيز التعاون

يزور رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي المغرب، اليوم الاثنين، في أول زيارة على هذا المستوى بين البلدين اللذين استأنفا العلاقات الدبلوماسية في عام 2020.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريجادير جنرال ران كوخاف لتلفزيون «واي نت»، «من بين الموضوعات التي ستُناقش (في المغرب) هذا الأسبوع تبادل المعارف والتدريب، القدرة على التدريب معا في مناورات مشتركة، تطوير الأسلحة ونقل المعرفة وربما بخصوص الأسلحة أيضا».

وبعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب في عام 2020، توالت زيارات مباشرة بين البلدين كما وقعت مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.