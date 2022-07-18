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ألمانيا تقترح إنشاء "درع وقائي" ضد مخاطر المناخ
تحديث ألمانيا تقترح إنشاء "درع وقائي" ضد مخاطر المناخ
18 يوليو 2022 13:51

تعتزم الحكومة الألمانية خلال "حوار بيترسبرج" حول المناخ عرض مفهومها حول إنشاء "درع وقائي" ضد المخاطر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية.

وأعلنت وزارة التنمية الألمانية اليوم الاثنين في برلين أن الاقتراح يهدف إلى وضع قواعد لأنظمة الإنذار المبكر في البلدان المعرضة للخطر بشكل خاص، وصياغة خطط احترازية وإنشاء أنظمة تمويل سريع في حالة حدوث ضرر.

وقال وكيل وزارة التنمية، يوخن فلاسبارت: "لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كانت الأضرار المناخية ستحدث، بل بعدد المرات التي ستحدث فيها، ومدى خطورتها ومدى تكلفتها - وخاصة من سيتأثر بها بشدة".

وأكد فلاسبارت ضرورة تعزيز حماية المناخ والتكيف مع الأضرار، وقال: "لقد حان الوقت لأن تتحدث البلدان الصناعية عن نقطة ثالثة بصدق: يجب أن نعترف بوجود أضرار مناخية وأن البلدان الأكثر ضعفا على وجه الخصوص بحاجة إلى تضامننا للتعامل معها. هنا نريد بناء جسور مع حلول ملموسة للمشكلات خلال 
مؤتمر المناخ العالمي القادم في مصر". 

المصدر: وكالات
المناخ
ألمانيا
التغير المناخي
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