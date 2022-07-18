ألمانيا: أزمة المناخ أكبر مشكلة أمنية لسكان العالم

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المجتمع الدولي إلى بذل جهود مشتركة ومكثفة لمكافحة ظاهرة

الاحتباس الحراري التي يتسبب فيها الإنسان. وقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر اليوم الاثنين، في برلين قبل بدء "حوار بيترسبرج" بشأن المناخ: "أزمة المناخ تمثل الآن أكبر مشكلة أمنية لجميع سكان الأرض... أزمة المناخ لا تتوقف عند حدود. لذلك لا يجب أن تتوقف الحلول عند أي حدود"، مؤكدة أن الهدف هو القدرة على "احتواء أكبر تهديد أمني لهذا القرن" على المستوى الدولي وعلى نحو مشترك. وذكرت بيربوك أن "حوار بيترسبرج" حول المناخ يُعد لبنة أساسية في تمهيد الطريق لعقد مؤتمر عالمي ناجح للمناخ "كوب27" في نوفمبر المقبل في مصر، وقالت: "نحن جميعا في نفس القارب، ما يعني أنه لا يمكننا تغيير الأمور إلا معاً". وأكدت بيربوك ضرورة إحراز تقدم في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا له تأثير سلبي على أزمة المناخ. وقالت: "نحن أنفسنا سنعيد تشغيل المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال الأشهر المقبلة، ولكن فقط لفترة قصيرة". وتنظم ألمانيا ومصر "حوار بيترسبرج" الذي يضم ممثلين من حوالي 40 دولة في برلين.

المصدر: وكالات