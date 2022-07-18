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كوريا الشمالية تقترب من نهاية أزمة كورونا
أرشيفية
18 يوليو 2022 11:19

قالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية بسبيلها إلى "نزع فتيل نهائي" للأزمة الناشئة عن أول تفش تعترف به لكوفيد-19 في حين تكافح جاراتها في آسيا موجة إصابات جديدة ناتجة عن متحورات أوميكرون.

وتقول كوريا الشمالية إن 99.98 في المئة من مرضى الحمى لديها البالغ عددهم 4.77 مليون مريض منذ أواخر أبريل، تعافوا تماما.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية "تحسنت حملة مكافحة الجائحة إلى حد نزع فتيل الأزمة أخيرا بشكل كامل". وأضافت أن كوريا الشمالية سجلت إصابة 310 أشخاص آخرين بأعراض الحمى.

 

المصدر: وكالات
كورونا
كوفيد 19
كوريا الشمالية
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