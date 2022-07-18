بحضور السيسي.. 40 دولة تشارك في "حوار بيترسبرج" للمناخ بألمانيا

يشارك ممثلون عن نحو 40 دولة اعتباراً من اليوم الاثنين، فيما يعرف بـ"حوار بيترسبرج للمناخ" في العاصمة الألمانية برلين لبحث كيفية المضي قدما في مكافحة التغير المناخي. وسيلقي كل من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين وتنظمه ألمانيا ومصر للتمهيد لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27 المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية أوائل نوفمبر المقبل. وسيدور حوار المناخ حول رد الفعل على أزمات شديدة التعقيد وهي التغييرات المناخية، ومشاكل إمدادات الطاقة بسبب حرب أوكرانيا ونقص الغذاء في مناطق حول العالم.

وتسبب أزمات الديون في بعض الدول النامية عاملا إضافيا في إعاقة قدرة هذه الدول على التعامل مع هذه الأزمات. وسيناقش الحوار تحت عنوان "الخسائر والأضرار" كيفية التغلب بصورة مشتركة على تداعيات التغير المناخي في دول فقيرة لم تسهم سوى بقدر ضئيل في الأضرار الناجمة عن التغير المناخي. وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح الأحد بأن "حوار بيترسبرج" يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ. وأضاف أن دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي قامت به مصر في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية. ومن المقرر أن يقوم السيسي خلال الزيارة بلقاء عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار شولتس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.





المصدر: وكالات