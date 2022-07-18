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الحكومة البريطانية تواجه اليوم تصويتاً بسحب الثقة
جونسون يلقي خطاب الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين
18 يوليو 2022 08:40

تواجه حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تصويتاً بسحب الثقة اليوم الاثنين، وسط دعوات مجددة من المعارضة له بالتنحي عن منصبه على الفور، وتسليم مقاليد الأمور لرئيس وزراء مؤقت.

واستقال جونسون بصفة رسمية، ولكنه يعتزم، حتى الآن، البقاء في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» إلى أنه من شبه المؤكد أنه حال هزيمة الحكومة اليوم، فسوف تطلق عملية إجراء انتخابات عامة، رغم أن ذلك سوف يتطلب تصويت عدد كبير من النواب المحافظين ضدها، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.


وكان من المتوقع أن يطلق جونسون النقاش- رغم أنه من غير الواضح الآن هل سيفعل ذلك أم سيتركه لوزير آخر. وعلى غير المعتاد، سيجرى التصويت بسحب الثقة بناء على مقترح قدمته الحكومة.

وكان حزب العمال قد أعلن أنه سيسعى إلى إجراء تصويت بسحب الثقة عقب إعلان جونسون بقائه في رئاسة الوزراء حتى الخريف، لحين اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين.

ورفضت الحكومة الصياغة التي كتب بها اقتراح سحب الثقة من قبل حزب العمال، حيث أعرب الحزب عن عدم الثقة في الحكومة وفي جونسون، وهو الأمر الذي دفع نواب حزب المحافظين إلى إعلان إنهم ما زالوا يثقون في رئيس الوزراء، إذا ما أرادوا تجنب انتخابات جديدة..

ولذلك، تقدم الوزراء أنفسهم باقتراح سحب الثقة من الحكومة بعدما أخطر نائب رئيس مجلس العموم، نيجل إيفانز، الحزبين بتسوية المشكلة بأنفسهما.

 

المصدر: د ب أ
الحكومة البريطانية
بريطانيا
بوريس جونسون
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