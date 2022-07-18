القائم بأعمال رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ

أعلن رانيل ويكريميسنجه القائم بأعمال رئيس سريلانكا حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد إشعار حكومي نشر في وقت متأخر أمس الأحد. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ويكريميسنجه إلى تهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة الجزيرة. وجاء في الإشعار أن "الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع".





المصدر: رويترز