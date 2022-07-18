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قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا
أفراد الطوارئ يتجمعون بعد إطلاق نار في إنديانا ، الولايات المتحدة
18 يوليو 2022 08:10

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون الأحد عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية انديانا الأميركية على ما أعلن مسؤولون. 

وقال مارك مايرز رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا في بيان "شهدنا إطلاق نار كثيفا الليلة في غرينوود بارك مول"، مضيفا "حتى الآن أحصينا ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى". 
وأشار مايرز إلى أن مطلق النار قُتِل برصاص "فردٍ مسلّح".

ونشرت شرطة غرينوود رسالة على صفحتها في فيسبوك تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال بها للإدلاء بمعلومات. 

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح تشهدها الولايات المتحدة.
ويأتي الهجوم بعد أسابيع فقط على فتح مسلح النار خلال استعراض احتفالي في 4 يوليو في إحدى ضواحي شيكاغو الغنية ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30.

كما يأتي في أعقاب مجزرتين في مايو أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلا ومدرسين اثنين في مدرسة ابتدائية بتكساس. 

 ومن المقرر أن تصوت لجنة بمجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما، على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
إنديانا
مراكز التسوق
إطلاق نار
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