الإثنين 18 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ميدفيديف: كييف و«الناتو» يمثلان تهديداً دائماً لروسيا
دميتري ميدفيديف
18 يوليو 2022 00:57

موسكو (وكالات)

الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» وأوكرانيا يمثلان تهديداً دائماً بالنسبة لروسيا. وفي اجتماع مع محاربين قدامى في مدينة فولجوجراد، قال الرئيس الروسي السابق، أمس، إنه طالما لم يعترف «الناتو» وأوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، على أنها جزء من الاتحاد الروسي، فإن ذلك سيظل خطراً بالنسبة لروسيا. وأوضح ميدفيديف: «إذا اعتقدت دولة أخرى، سواء كانت أوكرانيا أو دول الناتو، أن القرم ليست روسية، فإن ذلك يمثل تهديداً منهجياً بالنسبة لنا». وتابع ميدفيديف أن دول «الناتو» لديها أسلحة نووية موجهة نحو روسيا.  وأعرب ميدفيديف عن اعتقاده بأن هناك «خطراً لتصعيد الصراع في حال جاء على رأس أوكرانيا مرة أخرى قومي مجنون أو شخصية تنفيذية ضعيفة». وأعلن ميدفيديف أن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلى حين نزع أسلحتها بالكامل.

حلف الناتو
الناتو
حلف شمال الأطلسي
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
دميتري ميدفيديف
آخر الأخبار
بادرت مملكة البحرين بوضع الاستراتيجيات الاستباقية وخطط التعامل مع كافة السيناريوهات
عربي ودولي
الصحة العالمية توثق نجاح تجربة البحرين في التصدي لجائحة كورونا
اليوم 15:01
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
دنيا
جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات
اليوم 14:57
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
الرياضي
جابر الزعابي يدير «الألعاب الإسلامية»
اليوم 14:45
هند العتيبة لـ«الاتحاد»:الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
الإمارات
هند العتيبة لـ«الاتحاد»: الإمارات من بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا
اليوم 14:41
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر صربيا
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©