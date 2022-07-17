ميدفيديف: كييف و«الناتو» يمثلان تهديداً دائماً لروسيا

موسكو (وكالات)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» وأوكرانيا يمثلان تهديداً دائماً بالنسبة لروسيا. وفي اجتماع مع محاربين قدامى في مدينة فولجوجراد، قال الرئيس الروسي السابق، أمس، إنه طالما لم يعترف «الناتو» وأوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، على أنها جزء من الاتحاد الروسي، فإن ذلك سيظل خطراً بالنسبة لروسيا. وأوضح ميدفيديف: «إذا اعتقدت دولة أخرى، سواء كانت أوكرانيا أو دول الناتو، أن القرم ليست روسية، فإن ذلك يمثل تهديداً منهجياً بالنسبة لنا». وتابع ميدفيديف أن دول «الناتو» لديها أسلحة نووية موجهة نحو روسيا. وأعرب ميدفيديف عن اعتقاده بأن هناك «خطراً لتصعيد الصراع في حال جاء على رأس أوكرانيا مرة أخرى قومي مجنون أو شخصية تنفيذية ضعيفة». وأعلن ميدفيديف أن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلى حين نزع أسلحتها بالكامل.