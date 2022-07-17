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الاتحاد الأفريقي يطلق منصة إنذار مبكر لمنع الصراعات
الاتحاد الأفريقي يطلق منصة إنذار مبكر لمنع الصراعات
18 يوليو 2022 00:53

لوساكا (وكالات)

أطلق الاتحاد الأفريقي، أمس، منصة للإندار المبكر تهدف إلى منع نشوب الصراعات وتعزيز السلام في القارة.
وقالت نائب رئيس الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزا باباجانوا في حفل إطلاق المنصة على هامش الدورة العادية الـ 41 للمجلس التنفيذي، إن «التبادل المعرفي بين الأقاليم بشأن الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات سوف يلعب دوراً حاسماً في منع نشوب الصراعات في القارة كما سيتم تكليفه بالكشف عن التهديدات للسلام والإبلاغ عنها». وأضافت نسانزا باباجانوا أنه «من المتوقع أن تبني المنصة المرونة والاستقرار في القارة، وتعزز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء». وأوضحت أنه «يتعين على الدول الأعضاء الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر بسبب تعقيد التهديدات التي يتعرض لها السلام».
من جهته، قال مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول اديوي، إن «المنصة ستستخدم أحدث التقنيات لتوفير تحذيرات مبكرة للدول الأعضاء بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلام».
ولفت اديوي إلى مواجهة القارة تحديات مختلفة للسلام، مما يجعل من الضروري التوصل إلى تدابير مختلفة تهدف إلى معالجة الصراعات. واحتضنت مدينة لوساكا في زامبيا، يومي 14 و15 يوليو الجاري فعاليات الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، حيث بحث وزراء خارجية الدول الـ 55 لأعضاء الاتحاد العديد من القضايا المتعلقة بالسلم والتنمية بالقارة.

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