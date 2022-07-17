خطة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والنيجر لمنع تدفق المهاجرين إلى ليبيا

بروكسل (وكالات)

أطلق الاتحاد الأوروبي والنيجر خطة مشتركة للتصدي لتهريب المهاجرين ومنع تدفقهم إلى ليبيا، والذين يحاولون التسلل إلى السواحل الليبية أملاً في الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط. واعتبر بيان صحفي مشترك صادر عن النيجر والاتحاد الأوروبي، أمس الأول: «أن مكافحة تهريب المهاجرين تمثل تحدياً مشتركاً يتطلب تعاوناً وتنسيقاً قويين مع الدول الشريكة الرئيسية على طول طرق الهجرة، بما يتماشى مع نهج الاتحاد الأوروبي الشامل للهجرة».

وأبرز البيان، إشكالية المنطقة التي تقع فيها النيجر في «قلب منطقة الساحل، وهي منذ عقود على مفترق طرق لتدفقات الهجرة إلى شمال وغرب أفريقيا وإلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن كونها مقصداً للمهاجرين». ولفت البيان إلى جهود النيجر الكبيرة للتصدي لتهريب المهاجرين والمساعدة في إجلاء الأفراد المتضررين من ليبيا وضمان عودة كريمة للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم.